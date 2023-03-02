Нагорный заявил, что у него появилась надежда выступить на ОИ-2024

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный не теряет надежды, что Россия сможет принять участие в отборе к Играм-2024 в Париже.

«Сегодня состоится заседание FIG, на котором станет известно, сможем ли мы отбираться на Олимпиаду. У нас появилась надежда. Мы всей командой тренируемся на базе», — цитирует Нагорного «Спорт-Экспресс».

Напомним, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что Давид Белявский надеется, что сборную России допустят к участию в международных стартах.