Гимнаст Белявский надеется, что сборную России допустят к участию в международных стартах

Чемпион Олимпийских игр в Токио Давид Белявский высказал мнение, что российские гимнасты сохраняют оптимизм в вопросе допуска отечественных спортсменов к участию в международных турнирах.

«Верим, конечно. Надеемся и верим в лучшее. И в сборной спортсмены так настроены. Если мы будем отрицательно настроены, то и результат будет такой же, я так думаю», — цитирует Белявского «Спорт-Экспресс».

Напомним, что президент Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску России.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее сообщалось, что FIG примет решение по допуску российских гимнастов к отбору на Олимпиаду в Париже 2 марта.