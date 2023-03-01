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FIG примет решение по допуску российских гимнастов к отбору на Олимпиаду в Париже 2 марта

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Олимпийский чемпион Никита Нагорный заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) примет решение по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в отборочных турнирах на Олимпийские игры 2024 года в Париже 2 марта.
FIG примет решение по допуску российских гимнастов к отбору на Олимпиаду в Париже 2 марта
  • РИА Новости

«У нас появилась надежда. Нам сказали, что завтра состоится заседание Международной федерации гимнастики, по итогам которого станет понятно, сможем мы отбираться на Олимпийские игры или нет. Если решение будет положительным для нас, то я должен быть готов сразу на все 100%», — цитирует Нагорного ТАСС.

Напомним, что президент FIG Моринари Ватанабэ поддержал позицию Международного олимпийского комитета по допуску России.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в пресс-службе Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) высказались об участии россиян в чемпионате Европы в случае, если FIG отменит их отстранение.

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