Стартовал ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»
- © Анна Бойко.
Задача участников — установить новые официальные рекорды скорости на автомобилях.
Организатор, компания LAV Racing, специально для автоспортивной категории установления рекордов построил электромобиль. Последний раз подобную технику в нашей стране создавали более 40 лет назад. С того времени держится национальный рекорд скорости для автомобилей с электродвигателем.
Новый электромобиль полностью российской разработки и постройки.
Пилотировать электромобиль будут трёхкратная рекордсменка России Мария Леонтьева, которая прошлые свои рекорды установила на карте, и тренер сборной Иркутской области по картингу и конструктор гоночной техники Станислав Лыжин. Электромобиль заявлен в классе до 500 кг и предпримет попытки установления рекорда на дистанции 1 км при старте с хода и старте с места.
Ранее сообщалось, что британскому пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону разрешили участвовать в гонках «Формулы‑1» с пирсингом в носу.