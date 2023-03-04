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Стартовал ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»

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Ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала» в 11-й раз стартовал в проливе Малое Море озера Байкал в Иркутской области.
Стартовал ежегодный фестиваль автоспорта «Дни скорости на льду Байкала»
  • © Анна Бойко.

Задача участников — установить новые официальные рекорды скорости на автомобилях.

Организатор, компания LAV Racing, специально для автоспортивной категории установления рекордов построил электромобиль. Последний раз подобную технику в нашей стране создавали более 40 лет назад. С того времени держится национальный рекорд скорости для автомобилей с электродвигателем.

Новый электромобиль полностью российской разработки и постройки.

Пилотировать электромобиль будут трёхкратная рекордсменка России Мария Леонтьева, которая прошлые свои рекорды установила на карте, и тренер сборной Иркутской области по картингу и конструктор гоночной техники Станислав Лыжин. Электромобиль заявлен в классе до 500 кг и предпримет попытки установления рекорда на дистанции 1 км при старте с хода и старте с места.

Ранее сообщалось, что британскому пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону разрешили участвовать в гонках «Формулы‑1» с пирсингом в носу.

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