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Хэмилтону разрешили выступать в гонках «Формулы‑1» с пирсингом в носу

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Британскому пилоту Mercedes Льюису Хэмилтону разрешили принимать участие в гонках «Формулы‑1» с пирсингом в носу.
Хэмилтону разрешили выступать в гонках «Формулы‑1» с пирсингом в носу
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Mason

Как сообщает Autosport, такое решение стюарды Международной автомобильной федерации (FIA) приняли, выслушав доводы представителя Mercedes и ознакомившись с информацией, подготовленной врачом команды, который просит сделать для Хэмилтона исключение на том основании, что частое извлечение украшений может привести к повреждениям мягких тканей.

Mercedes получил штраф в размере €25 тыс. за нарушение Международного спортивного кодекса FIA. Перед началом первой тренировки на Гран‑при Бахрейна команда заполнила и передала в федерацию обязательную форму, согласно которой у 38-летнего британца не было пирсинга, что не соответствовало действительности.

В команде пояснили, что подали форму до того, как стало известно, что пилот намерен не доставать пирсинг по совету медиков.

Ранее Хэмилтон поделился ожиданиями от нового сезона «Формулы‑1».

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