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AFP: президента ПСЖ подозревают в участии в похищении человека

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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи подозревается в похищении человека в 2020 году.
AFP: президента ПСЖ подозревают в участии в похищении человека
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  • © DeFodi Images

По информации AFP, глава клуба мог принять участие в похищении лоббиста Тайеба бен Абдеррахмана, который на протяжении шести месяцев подвергался пыткам. Отмечается, что инцидент произошёл в Катаре в 2020 году.

Как сообщает издание, лоббист смог покинуть страну после подписания документа о неразглашении информации о Нассере Аль-Хелаифи. Информация, хранившаяся у бен Абдеррахмана, могла иметь отношение к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Мировой мундиаль прошёл с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Победителем соревнований стала сборная Аргентины.

Ранее сообщалось, что прокуратура Франции начала расследование в отношении ПСЖ.

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