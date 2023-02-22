Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России
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«Ответ наш чёткий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», — цитирует Ильченко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.
Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.
Сборные России и Белоруссии, согласно решению IBA, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.
На данный момент мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.
Ранее в МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024.