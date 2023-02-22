Узнать больше

Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко сообщил, что национальная команда бойкотирует мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за участия в них российских и белорусских спортсменов.
Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России
  • Gettyimages.ru

«Ответ наш чёткий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», — цитирует Ильченко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению IBA, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

На данный момент мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.

Ранее в МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить