Сборная Украины бойкотирует чемпионаты мира по боксу из-за допуска России

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко сообщил, что национальная команда бойкотирует мужской и женский чемпионаты мира по боксу из-за участия в них российских и белорусских спортсменов.

«Ответ наш чёткий: наши спортсмены и представители Федерации бокса Украины не выступают там, где будут выступать представители России и Белоруссии», — цитирует Ильченко Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

Мужской чемпионат мира пройдёт в мае в Ташкенте. Женское первенство планеты состоится в Нью-Дели в марте.

Сборные России и Белоруссии, согласно решению IBA, будут выступать на ЧМ-2023 под своей национальной символикой.

На данный момент мужской и женский ЧМ бойкотируют Чехия, США, Финляндия, Швеция, Канада, Ирландия, Польша и Швейцария.

Ранее в МОК заявили, что чемпионаты мира по боксу IBA не являются квалификацией к Олимпиаде-2024.