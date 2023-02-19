Агент Кокорина прокомментировал слухи о желании футболиста сменить гражданство

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы Александра Кокорина, прокомментировал информацию о том, что футболист хочет получить кипрское гражданство.

«У кого-то новогодние праздники ещё не закончились, видимо», — приводит слова Бердышева РИА Новости.

18 февраля футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что Кокорин хочет получить кипрское гражданство.

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (49 очков) располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).