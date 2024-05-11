Мирошник: ВСУ из-за неудач на фронте обстреливают гражданскую инфраструктуру

Бойцы ВСУ из-за неудач в зоне специальной военной операции пытаются остановить продвижение российских сил и обстреливают гражданскую инфраструктуру.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Продвижению наших войск на Донецком и Харьковском направлениях ВСУ не способны противопоставить что-либо на поле боя, потому направляют свои силы на преступления против гражданских», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар по Ровенькам ЛНР, как предполагается, был нанесён ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.