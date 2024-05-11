Мирошник: ВСУ из-за неудач на фронте обстреливают гражданскую инфраструктуру
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Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«Продвижению наших войск на Донецком и Харьковском направлениях ВСУ не способны противопоставить что-либо на поле боя, потому направляют свои силы на преступления против гражданских», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что удар по Ровенькам ЛНР, как предполагается, был нанесён ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами.