ХАМАС: имевший британское подданство заложник умер в Газе от ран
- AFP
Об этом заявил представитель боевого крыла движения ХАМАС, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайд.
Отмечается, что 51-летний мужчина, который имел британское подданство, скончался от ран, полученных из-за атаки израильского самолёта на место, где он содержался.
Ранее в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что в связи с военными действиями Израиля город Рафах на юге сектора Газа покинули около 110 тыс. человек.