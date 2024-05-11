ХАМАС: имевший британское подданство заложник умер в Газе от ран

Один из заложников, который находился в плену у радикальных группировок Палестины в секторе Газа, умер от ран, полученных в результате налёта ВВС Израиля.

Об этом заявил представитель боевого крыла движения ХАМАС, группировки «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», Абу Убайд.

Отмечается, что 51-летний мужчина, который имел британское подданство, скончался от ран, полученных из-за атаки израильского самолёта на место, где он содержался.

Ранее в Ближневосточном агентстве ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заявили, что в связи с военными действиями Израиля город Рафах на юге сектора Газа покинули около 110 тыс. человек.