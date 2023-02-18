Агент заявил, что Кокорин хочет получить кипрское гражданство

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах российского нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

«Он сам уже не хочет возвращаться на топ-уровень, говорит об этом везде. Он хочет получить кипрское гражданство. В Италии другой футбол, а на Кипре он нашёл свою страну. Забивает. Зачем ему уезжать?» — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Кокорин перешёл в «Арис» из итальянской «Фиорентины» на правах аренды 1 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 17 матчах чемпионата Кипра. «Арис» (49 очко) располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

Ранее гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Неа Саламина» в чемпионате Кипра.