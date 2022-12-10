Узнать больше

Аванесян намерен добиться седьмого подряд нокаута в бою с Кроуфордом

Короткая ссылка
Россиянин Давид Аванесян оценил свои шансы в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.
Аванесян намерен добиться седьмого подряд нокаута в бою с Кроуфордом
  • Legion-Media

«Кроуфорд будет моим седьмым нокаутом подряд. Я докажу всем, кто я такой, мой момент настал», — цитирует Аванесяна Boxing Scene.

В активе 34-летнего спортсмена 29 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. Единственное поражение нокаутом случилось в феврале 2018 года в поединке за титул чемпиона по версии Североамериканской боксёрской федерации с Эгидиюсом Каваляускасом из Литвы.

Кроуфорд проведёт уже шестую защиту чемпионского титула. В последнем бою американец одержал победу в ноябре 2021 года в Лас-Вегасе техническим нокаутом в 12-м раунде над своим соотечественником Шоном Портером. 35-летний уроженец Омахи из штата Небраска провёл на профессиональном ринге 38 поединков. 29 из них он выиграл нокаутом.

Поединок пройдёт в Омахе 11 декабря.

Ранее сообщалось, что Тайсону Фьюри потребуется операция на локте после боя с Дереком Чисорой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить