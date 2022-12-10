Аванесян намерен добиться седьмого подряд нокаута в бою с Кроуфордом

Россиянин Давид Аванесян оценил свои шансы в поединке с чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полусреднем весе американцем Теренсом Кроуфордом.

«Кроуфорд будет моим седьмым нокаутом подряд. Я докажу всем, кто я такой, мой момент настал», — цитирует Аванесяна Boxing Scene.

В активе 34-летнего спортсмена 29 побед (17 нокаутом), три поражения и одна ничья. Единственное поражение нокаутом случилось в феврале 2018 года в поединке за титул чемпиона по версии Североамериканской боксёрской федерации с Эгидиюсом Каваляускасом из Литвы.

Кроуфорд проведёт уже шестую защиту чемпионского титула. В последнем бою американец одержал победу в ноябре 2021 года в Лас-Вегасе техническим нокаутом в 12-м раунде над своим соотечественником Шоном Портером. 35-летний уроженец Омахи из штата Небраска провёл на профессиональном ринге 38 поединков. 29 из них он выиграл нокаутом.

Поединок пройдёт в Омахе 11 декабря.

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