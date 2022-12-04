Фьюри потребуется операция на локте после боя с Чисорой

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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри после победы над Дереком Чисорой заявил, что ему понадобится операция на локте.
Фьюри потребуется операция на локте после боя с Чисорой
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«Возможно, мне придётся сделать операцию на локте. После этого я буду готов ко всему. На восстановление потребуется от шести до восьми недель», — цитирует Фьюри Boxing News 24.

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. У 38-летнего Чисоры 33 победы и 13 поражений.

Напомним, что Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца 2022 года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Ранее Фьюри вызвал на бой Усика.

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