Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика

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Чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри после победы над своим соотечественником Дереком Чисорой обратился к чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF украинцу Александру Усику и вызвал его на бой.
Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика
  • Gettyimages.ru

«Где Александр? Кролик, эй, кролик! Ты следующий, ты следующий. 90-килограммовый маленький карлик победил бодибилдера. Ну, я не бодибилдер», — сказал он после поединка.

На счету 34-летнего британец 33 победы и одна ничья в 34 боях. У Чисоры 32 победы и 13 поражений в 45 поединках.

Напомним, что Фьюри планировал провести бой с Усиком до конца 2022 года, но украинец отказался, заявив, что хочет восстановиться от травм, полученных в поединке с британцем Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Фьюри победил Чисору и защитил титул чемпиона WBC.

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