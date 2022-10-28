Гребнев: Нурмагомедов ещё жёстче прошёлся бы по Оливейре, чем Махачев
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«Лично мне кажется, что Нурмагомедов ещё жёстче прошёлся бы по Оливейре, чем Махачев. В первую очередь за счёт физической мощи. В этом плане они не ровня. Оливейра хорош в битвах с теми, у кого мышечные волокна не адаптированы под БЖЖ. Хабиб же гораздо мощнее. Даже если бы он не сумел задушить Чарльза, забил бы в партере», — заявил Гребнев в интервью RT.
Он также рассказал, кого из бойцов считает самым неудобным соперником для Хабиба.
«Признаюсь, раньше я сам считал Тони Фергюсона неудобным оппонентом для Нурмагомедова. Но после боя с Гэтжи моё мнение изменилось. Это был бы неравный поединок. Как и в случае с Чарльзом», — добавил Гребнев.
Ранее Александр Гребнев высказался о будущем россиянина Петра Яна после потери им места в рейтинге pound-for-pound.