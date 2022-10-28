Гребнев: в легчайшем весе нет тех, кто был бы однозначно лучше Яна

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев высказался о будущем россиянина Петра Яна после потери им места в рейтинге pound-for-pound, а также потери первой строчки в легчайшем весе UFC.

«Если бы Ян был суперзвездой, то ему бы могли дать заведомо более слабого противника, чтобы вернуться на победную серию. Но мне кажется, что его ожидает тяжёлая проверка. Возможно, сведут с Мерабом Двалишвили или Марлоном Верой. Не знаю, с кем ему будет лучше. Оба очень крепкие, а венесуэлец невероятно прибавил в последнее время. Поражает его способность в самый неожиданный момент финишировать оппонентов. Не хотелось бы повторения этой истории в дуэли с Петром», — рассказал Гребнев в интервью RT.

Он добавил, что Двалишвили вряд ли победит Яна досрочно, но это очень неудобный боец.

«Он будет давить, постоянно прижимать к сетке, пытаться перевести. С ним будет очень непросто. Но, выбирая между Мерабом и Марлоном, выбрал бы первого. В этом случае Петру нужно усиленно поработать над борьбой и подобрать правильные комбинации, пытаться разобраться с ним за счёт давления. Вера же может выключить любого. Хотя не считаю его сильнее россиянина. В легчайшем весе нет тех, кто был бы однозначно лучше», — отметил боец.

Ранее Александр Гребнев прокомментировал поражение Петра Яна в бою с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 280.