Росберг считает, что у ФИА нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull

Бывший пилот «Формулы-1», немецкий гонщик Нико Росберг выразил мнение, что у Международной автомобильной федерации (ФИА) нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull.

«У нас нет подробной информацией о том, какого вида нарушения были допущены, что крайне важно. На что были потрачены те средства, которые в Red Bull израсходовали сверх лимита? На покупку бутербродов или на дальнейшую модернизацию болида? Со стороны сложно делать выводы, но я уверен, что в ФИА принимают во внимание все обстоятельства. Проблема заключается в том, что это проигрышная ситуация во всех смыслах. Если федерация лишит Red Bull очков в Кубке конструкторов или при самом худшем сценарии отберут очки у Макса Ферстаппена, то это будет очень плохо для всех», — приводит слова Росберга F1News.

Экс-пилот выразил надежду, что в ФИА смогут найти выход из сложившейся ситуации.

«Если были допущены серьёзные нарушения, если счёт идёт на миллионы, и это действительно позволило команде получить преимущество в скорости, а федерация их не накажет, это тоже плохо. Ситуация сложная. Нам придётся набраться терпения и подождать», — сказал он.

Росберг — чемпион мира «Формулы-1» 2016 года.

Ранее сообщалось, что ФИА внесла изменения в формирование стартовых решёток «Формулы-1» в случае штрафов.