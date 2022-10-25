Росберг считает, что у ФИА нет хорошего выхода из ситуации с Red Bull
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«У нас нет подробной информацией о том, какого вида нарушения были допущены, что крайне важно. На что были потрачены те средства, которые в Red Bull израсходовали сверх лимита? На покупку бутербродов или на дальнейшую модернизацию болида? Со стороны сложно делать выводы, но я уверен, что в ФИА принимают во внимание все обстоятельства. Проблема заключается в том, что это проигрышная ситуация во всех смыслах. Если федерация лишит Red Bull очков в Кубке конструкторов или при самом худшем сценарии отберут очки у Макса Ферстаппена, то это будет очень плохо для всех», — приводит слова Росберга F1News.
Экс-пилот выразил надежду, что в ФИА смогут найти выход из сложившейся ситуации.
«Если были допущены серьёзные нарушения, если счёт идёт на миллионы, и это действительно позволило команде получить преимущество в скорости, а федерация их не накажет, это тоже плохо. Ситуация сложная. Нам придётся набраться терпения и подождать», — сказал он.
Росберг — чемпион мира «Формулы-1» 2016 года.
Ранее сообщалось, что ФИА внесла изменения в формирование стартовых решёток «Формулы-1» в случае штрафов.