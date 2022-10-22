Керк: уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Гирано Керк прокомментировал победу железнодорожников в матче с московским «Динамо» в чемпионате России.

«Три удара по воротам? Было сложно пройти защитную линию «Динамо». Уверен, что «Локомотив» не вылетит из РПЛ, потому что у нашей команды есть качество», — цитирует Керка «Чемпионат».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение от «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.