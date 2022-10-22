Камано: ситуация у «Локомотива» в таблице очень тяжёлая

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал поражение от «Динамо» в 14-м туре чемпионата России.

«Ситуация в таблице очень тяжёлая. Но это ни о чём не говорит. Команда не распадётся, не расклеится. Мы будем уверенно выходить из этого положения от игры к игре. Будем выбираться из этой ситуации», — цитирует Камано «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Славиши Йокановича.

В составе «Динамо» мячи забили Фёдор Смолов (33-я минута, пенальти), Арсен Захарян (63-я), Даниил Фомин (90+3, пенальти). У «Локомотива» отличился Франсуа Камано (1-я).

«Динамо» с 23 очками поднялось на шестую строчку турнирной таблицы. «Локомотив» с 12 очками занимает 14-е место.

Ранее тренер «Локомотива» Фёдоров рассказал, чего не хватило команде в матче с «Динамо».