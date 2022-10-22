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Нурмагомедов — о бое с Омаргаджиевым: особо вкуса победы не чувствую

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Россиянин Абубакар Нурмагомедов прокомментировал победу над своим соотечественником Гаджи Омаргаджиевым в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Нурмагомедов — о бое с Омаргаджиевым: особо вкуса победы не чувствую
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Сегодняшняя победа, конечно, лучше, чем поражение. Особо вкуса победы не чувствую, потому что дрался с парнем из моего родного края, Махачкалы, из Дагестана. У нас очень много общих знакомых. Но это такой вид спорта, всякое бывает», — цитирует Нурмагомедова «Чемпионат».

При этом он дал понять, что победа не далась ему легко.

«Мог бы я проиграть. Но двигаемся вперёд, спасибо всем, кто переживал», — добавил Нурмагомедов.

Российский боец победил решением судей в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). 

На счету Нурмагомедова 17 побед, три поражения и одна ничья. В активе Омаргаджиева 13 побед и одно поражение.

Ранее сообщалось, что британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев одержал третью победу подряд в UFC.

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