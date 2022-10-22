Губерниев: ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком»
«У меня ощущение, что «Химки» соберутся на матч со «Спартаком». Но в целом класс команд, конечно, неизмерим. «Спартак» должен выигрывать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Игра пройдёт 23 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Химки» — 15-е (девять очков).
Ранее сообщалось, что Губерниев не увидел прогресса Алины Загитовой в качестве ведущей «Ледникового периода».