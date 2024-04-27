Совладелец «Oлимпситистроя» обжаловал арест по делу о взятке замглавы Минобороны

Совладелец «Oлимпситистроя» Aлександр Фомин, обвиняемый по делу о даче взятки зaмминистра обороны Тимуру Ивaнову, обжаловал свой арест.

Это следует из данных в картотеке Басманного суда Москвы.

Ранее Басманный суд Москвы санкционировал арест Антона Филатова, экс-подчинённого заместителя министра обороны Тимура Иванова, в рамках уголовного дела о растрате.