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Городовой: ключевые спасения Максименко помогли «Спартаку» обыграть «Факел»

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Голкипер воронежского «Факела» Алексей Городовой оценил игру вратаря московского «Спартака» Александра Максименко в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Городовой: ключевые спасения Максименко помогли «Спартаку» обыграть «Факел»
  • РИА Новости

«Думаю, что Максименко очень здорово отыграл. Его ключевые спасения помогли «Спартаку» выиграть. Наверное, отдал бы звание игрока матча ему: он пропустил меньше, чем я, его команда победила», — цитирует Городового «Матч ТВ».

При этом голкипер добавил, что матч получился достаточно равным. Футболисты «Факела» хорошо двигались, поскольку знали, как будет действовать «Спартак».

«Старались высоко их накрывать, конечно, не всегда это получалось, но я думаю, что все болельщики были нам благодарны. Мы слышали их поддержку, и думаю, что им игра понравилась», — добавил Городовой.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль) — на четвёртом.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над «Факелом» в матче четвёртого тура Кубка России.

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