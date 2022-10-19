Камоцци уверен, что «Спартак» может выиграть Кубок России во второй раз подряд

Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал победу красно-белых над «Факелом» в матче четвёртого тура Кубка России.

«Конечно, «Спартак» сможет выиграть Кубок России. Красно-белые выше «Зенита»? Не совсем важно, что происходит с другими командами», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что главное — это как играет красно-белые.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45-я, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль очков) — на четвёртом.

Ранее нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о важности для красно-белых каждой встречи независимо от турнира.