Николсон: для «Спартака» каждый матч — финал

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон рассказал о важности для красно-белых каждой встречи независимо от турнира.

«Наши намерения и наша цель — побеждать в каждой игре. Мы не делим турниры на РПЛ и Кубок. То, что мы побеждаем, хорошо. Однако мы не думаем, что это наш турнир или не наш. Для «Спартака» каждый матч — финал», — цитирует Николсона «Чемпионат».

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль) — на четвёртом.

Ранее бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил игру защитника «Спартака» Михи Мевли с «Факелом» в Кубке России.