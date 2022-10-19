Кавазашвили оценил игру защитника «Спартака» Мевли с «Факелом» в Кубке России

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу «Спартака» над «Факелом» в Кубке России.

«Теперь мы знаем, что Мевлю нельзя ставить в основной состав. Не из-за того, что он сыграл руками, а потому, что он просто слабый игрок на своей позиции. Миха на ногах не стоит, любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик», — приводит слова Кавазашвили «Спорт-Экспресс».

По его словам, «Спартак» может воспитать своего футболиста, чем наигрывать легионера.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. Факел (ноль) — на четвёртом.

Ранее бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение, что матч четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Факелом» получился для красно-белых тяжёлым.