Павлюченко считает, что «Спартак» победил «Факел» в Кубке России благодаря классу игроков
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«Я знал, что будет тяжелая игра, потому что с «Факелом» тяжело всем. Это кубок, а мы знаем, что в кубке случается всё. Но, видимо, сказался класс футболистов «Спартака», и, как говорится, «Спартак» забил сколько захотел, а «Факел» — сколько смог», — цитирует Павлюченко ТАСС.
Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.
В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).
Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль) — на четвёртом.
Ранее бывший главный тренер «Спартака‑2» Алексей Бушманов заявил, что красно-белые заслуженно победили «Факел» в матче Кубка России.