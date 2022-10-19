Павлюченко считает, что «Спартак» победил «Факел» в Кубке России благодаря классу игроков

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказал мнение, что матч четвёртого тура группового этапа Кубка России с «Факелом» получился для красно-белых тяжёлым.

«Я знал, что будет тяжелая игра, потому что с «Факелом» тяжело всем. Это кубок, а мы знаем, что в кубке случается всё. Но, видимо, сказался класс футболистов «Спартака», и, как говорится, «Спартак» забил сколько захотел, а «Факел» — сколько смог», — цитирует Павлюченко ТАСС.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых мячи забили Николай Рассказов и Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. «Факел» (ноль) — на четвёртом.

Ранее бывший главный тренер «Спартака‑2» Алексей Бушманов заявил, что красно-белые заслуженно победили «Факел» в матче Кубка России.