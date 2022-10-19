Бушманов считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с «Факелом»

Бывший главный тренер «Спартака‑2» Алексей Бушманов заявил, что красно-белые заслуженно победили «Факел» в матче Кубка России.

«Хоть «Спартак» и играл полурезервным составом, но победу в этом матче заслужил. «Красно‑белые» имели преимущество и по делу выиграли этот матч», — цитирует Бушманова «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых дубль оформил Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. Факел (ноль) — на четвёртом.

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что красно-белые после победы над «Факелом» заслуженно вышли в плей‑офф Кубка России.