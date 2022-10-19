Абаскаль — о матче с «Факелом» в Кубке России: цель достигнута

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что красно-белые после победы над «Факелом» заслуженно вышли в плей‑офф Кубка России.

«Цель достигнута, эта победа гарантирована нам выход в плей‑офф. Играть в Воронеже всегда непросто, здесь люди увлечены футболом и приятно играть в такой атмосфере», — цитирует Абаскаля «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что с воронежским клубом играть трудно, если не вести в три забитых мяча.

Встреча на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

В составе красно-белых дубль оформил Шамар Николсон (45, 51-я минуты). У «Факела» отличился Максим Максимов (77-я).

Таким образом, «Спартак» (12 очков) расположился на первом месте в группе B. Факел (ноль) — на четвёртом.

Ранее сообщалось, что Абаскаль посетит заседание КДК по поводу стычки с Федотовым в дерби.