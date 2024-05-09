Байден: США ошиблись, считая, что у Ирака было ядерное оружие
«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — сказал американский лидер.
Кроме того, он подчеркнул, что для США также не было никакого смысла пытаться объединить Афганистан.
«Имело смысл схватить бен Ладена, но не имело смысла пытаться объединить Афганистан», — отметил Байден.
Также Байден заявил, что полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе.
При этом он отметил, что Израиль ещё не перешёл красную черту в Рафахе.