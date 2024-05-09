RT в Telegram
Подпишись

Байден: США ошиблись, считая, что у Ирака было ядерное оружие

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CNN, что для Вашингтона было неверно думать, что Ирак имел ядерное оружие.

«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — сказал американский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что для США также не было никакого смысла пытаться объединить Афганистан.

«Имело смысл схватить бен Ладена, но не имело смысла пытаться объединить Афганистан», — отметил Байден.

Также Байден заявил, что полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе.

При этом он отметил, что Израиль ещё не перешёл красную черту в Рафахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить