Байден: США ошиблись, считая, что у Ирака было ядерное оружие

Президент США Джо Байден заявил в интервью телекомпании CNN, что для Вашингтона было неверно думать, что Ирак имел ядерное оружие.

«На мой взгляд, было бессмысленно думать, что у Ирака было ядерное оружие», — сказал американский лидер.

Кроме того, он подчеркнул, что для США также не было никакого смысла пытаться объединить Афганистан.

«Имело смысл схватить бен Ладена, но не имело смысла пытаться объединить Афганистан», — отметил Байден.

Также Байден заявил, что полученные Израилем бомбы стали причиной гибели мирных жителей в Газе.

При этом он отметил, что Израиль ещё не перешёл красную черту в Рафахе.