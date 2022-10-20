Селиваненко считает, что Карацеву в этом сезоне не хватает уверенности в себе

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Аслана Карацева на турнире АТР в Стокгольме.

«Аслану удалось вырвать первый сет на тай-брейке, но, к сожалению, дальше он не смог закрепить преимущество. К сожалению, Аслана не хватило на трёхчасовой поединок, хотя по ходу игры он показывал, что способен играть на победу», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что британский теннисист в текущем сезоне играет очень удачно.

Встреча продлилась три часа две минуты и завершилась победой Норри в трёх сетах — 6:7, 6:3, 6:4.

В следующем раунде великобританский теннисист встретится с победителем пары Хольгер Руне — Кристиан Гарин.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в третий круг теннисного турнира в Стокгольме.