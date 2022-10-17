Мбаппе: я не просил об уходе из ПСЖ в январе, это ложь
«Я счастлив и никогда не просил об уходе в январе. Я вообще никак не связан с этой информацией и был так же потрясён, как и все остальные. И я, и моё окружение были ошеломлены, когда узнали об этом. Просто скажу, что это полная ложь», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
По информации СМИ, 23-летний француз недоволен ситуацией в клубе и особенно разочарован в его президенте Нассере Аль-Хелаифи из-за невыполненных обещаний.
Нападающий обеспокоен тем, что при Кристофе Галтье команда играет по схеме 3-4-3. Мбаппе считает, что такая расстановка позволяет нападающим Неймару и Лионелю Месси проявлять свои лучшие качества, а ему — нет.
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