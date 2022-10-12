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Рублёв поделился ожиданиями от теннисного турнира в Хихоне

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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился ожиданиями от выступления на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Хихоне (Испания).

«Для меня важен каждый турнир, посмотрим, что из этого выйдет. Я понимаю, что каждый игрок в туре особенно жаждет победы в матчах под конец сезона. Я хотел бы завоевать титул здесь», — цитирует Рублёва Punto de Break.

По его словам, нужно совершенствоваться из недели в неделю, чтобы показать свой лучший теннис.

Призовой фонд турнира составляет около €675 тыс.

Во втором раунде Рублёв сыграет с белорусским теннисистом Ильёй Ивашкой.

Ранее сообщалось, что россиянин Алексей Ватутин не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Хихоне (Испания).

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