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Metaratings: Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»

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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом рынка российских футболистов.
Metaratings: Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»
  • Gettyimages.ru

Особый интерес для функционера представляют молодые игроки, которые рассматриваются в качестве кандидатов на усиление команды в зимнее трансферное окно, сообщает Metaratings.ru.

Эшуорт был назначен спортивным директором красно-белых в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и других клубах.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как проходит адаптация спортивного директора Эшуорта.

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