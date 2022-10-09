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В «Спартаке» рассказали, как проходит адаптация спортивного директора Эшуорта

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, как проходит адаптация спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта.
В «Спартаке» рассказали, как проходит адаптация спортивного директора Эшуорта
  • Gettyimages.ru

«Как проходит адаптация Эшуорта? У него спросите. Не общается? Значит, пока не о чем говорить», — приводит слова Мележикова СЭ.

Также гендиректор «Спартака» заявил, что клуб не будет проводить пресс-конференции 52-летнего англичанина.

Эшуорт был назначен спортивным директором красно-белых в конце сентября. Ранее он работал в «Астане», «Ростове», «Брайтоне» и других клубах.

После 11 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым.

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