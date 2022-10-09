В «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что красно-белые ведут переговоры по продлению контракта с вратарём Александром Селиховым.

«Клуб ведёт переговоры по продлению контракта с Александром, но об их деталях не говорим», — приводит слова Зеленова РИА «Новости».

В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.

После 11 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.

Ранее в «Спартаке» заявили, что Игнатов получил травму перед матчем с «Крыльями».