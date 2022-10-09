В «Спартаке» сообщили о переговорах по продлению контракта с Селиховым
- РИА Новости
«Клуб ведёт переговоры по продлению контракта с Александром, но об их деталях не говорим», — приводит слова Зеленова РИА «Новости».
В нынешнем сезоне 28-летний россиянин принял участие в десяти матчах за «Спартак», пропустил 13 мячей и три раза сыграл на ноль. Его контракт с московским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.
После 11 туров Российской премьер-лиги красно-белые набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице.
Ранее в «Спартаке» заявили, что Игнатов получил травму перед матчем с «Крыльями».