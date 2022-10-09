В «Спартаке» заявили, что Игнатов получил травму перед матчем с «Крыльями»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему полузащитник Михаил Игнатов не попал в заявку красно-белых на матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».

«Михаил получил небольшую травму. На эту игру тренерский штаб его решил поберечь», — заявил Зеленов.

Встреча «Спартака» с «Крыльями Советов» состоится в воскресенье, 9 октября. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и начнётся в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров РПЛ москвичи набрали 22 очка и занимают четвёртое место в турнирной таблице. Самарцы с 11 баллами располагаются на 11-й строчке.

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