Гаврилов считает, что Промес может стать лучшим бомбардиром в истории «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что нападающий Квинси Промес может стать лучшим бомбардиром в истории московского клуба.

«Всё возможно. Главное, чтобы Квинси продолжал играть так, как сейчас. Обойти Симоняна реально. Пусть на то уйдёт три или пять лет. Разницы нет», — приводит слова Гаврилова «Матч ТВ».

На счету 30-летнего нидерландца 93 гола в 192 матчах за «красно‑белых, что является седьмым результатом в истории московского клуба. Лучшим бомбардиром «Спартака» со 160 голами является Никита Симонян.

В воскресенье, 9 октября, «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ. Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ.