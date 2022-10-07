Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ
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«Не могу судить, сильнейшая ли это связка. Время покажет. Бесспорно, Александр обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Он очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда Соболев показывает такую классную игру, то и мне проще с ним взаимодействовать. Надеюсь, будет держать этот уровень», — сказал Промес в интервью на YouTube-канале красно-белых.
В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять передач в 14 играх за красно-белых.
В 11 турах РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.