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Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ

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Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил свою связку с форвардом Александром Соболевым в московском клубе.
Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Не могу судить, сильнейшая ли это связка. Время покажет. Бесспорно, Александр обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Он очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда Соболев показывает такую классную игру, то и мне проще с ним взаимодействовать. Надеюсь, будет держать этот уровень», — сказал Промес в интервью на YouTube-канале красно-белых.

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять передач в 14 играх за красно-белых.

В 11 турах РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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