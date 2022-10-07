Промес ответил на вопрос, считает ли свой дуэт с Соболевым лучшим в РПЛ

Нападающий «Спартака» Квинси Промес оценил свою связку с форвардом Александром Соболевым в московском клубе.

«Не могу судить, сильнейшая ли это связка. Время покажет. Бесспорно, Александр обладает отличными навыками. Стараемся находить друг друга передачами. Он очень полезен для команды, много забивает, набрал шикарную форму. А когда Соболев показывает такую классную игру, то и мне проще с ним взаимодействовать. Надеюсь, будет держать этот уровень», — сказал Промес в интервью на YouTube-канале красно-белых.

В нынешнем сезоне 30-летний нидерландец забил 12 мячей и отдал пять результативных передач в 15 матчах за «Спартак» во всех турнирах. На его счету шесть голов и пять передач в 14 играх за красно-белых.

В 11 турах РПЛ «Спартак» набрал 22 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице.