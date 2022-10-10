Гуренко: я готов оказать «Локомотиву» любую помощь

Бывший футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко заявил, что готов оказать любую помощь железнодорожникам.

«Я готов оказать «Локомотиву» любую помощь, какая нужна будет. Сейчас такой период, когда клубу надо сплачиваться, выходить на новый уровень», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

По его словам, помочь клубу необходимо ветеранам «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение поряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.

Железнодорожники с девятью очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи, что главный тренер нижегородский команды Михаил Галактионов попал в сферу интересов «Локомотива».