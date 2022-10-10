Гуренко: я готов оказать «Локомотиву» любую помощь
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«Я готов оказать «Локомотиву» любую помощь, какая нужна будет. Сейчас такой период, когда клубу надо сплачиваться, выходить на новый уровень», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».
По его словам, помочь клубу необходимо ветеранам «Локомотива».
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Железнодорожники в матче 12-го тура Российской премьер-лиги с разгромным счётом проиграли «Сочи» (0:4). Столичный клуб потерпел пятое поражение поряд в чемпионате. «Локомотив» одержал всего две победы в сезоне-2022/23.
Железнодорожники с девятью очками располагаются на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи, что главный тренер нижегородский команды Михаил Галактионов попал в сферу интересов «Локомотива».