В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Галактионову со стороны «Локомотива»

Заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов отреагировал на слухи, что главный тренер нижегородский команды Михаил Галактионов попал в сферу интересов «Локомотива».

«Мне об этом ничего не известно, никаких контактов не было», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.

Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.

Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Ранее сообщалось, что Галактионов может возглавить «Локомотив».