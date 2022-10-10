В «Пари НН» прокомментировали информацию об интересе к Галактионову со стороны «Локомотива»
- РИА Новости
«Мне об этом ничего не известно, никаких контактов не было», — цитирует Кудряшова Metaratings.ru.
Галактионов на посту главного тренера «Пари НН» заменил Александра Кержакова. Специалист совмещает работу в клубе и молодёжной сборной России.
Напомним, что «Локомотив» 8 октября официально объявил об уходе спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Ранее сообщалось, что Галактионов может возглавить «Локомотив».