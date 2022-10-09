«Наполи» разгромил «Кремонезе» и вернул себе лидерство в Серии А
- Legion-Media
«Наполи» в гостях в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу разгромил «Кремонезе».
Игра закончилась со счётом 4:1.
В составе «Наполи» мячи забили Маттео Политано (26-я минута, пенальти), Джованни Симеоне (76-я), Ирвинг Лосано (93-я) и Матиас Оливера (96-я).
Команда из Неаполя с 23 очками лидирует в Серии А. «Кремонезе» (три) располагается на 19-й строчке.
Ранее «Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии.