«Наполи» разгромил «Кремонезе» и вернул себе лидерство в Серии А

«Наполи» в гостях в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу разгромил «Кремонезе».

Игра закончилась со счётом 4:1.

В составе «Наполи» мячи забили Маттео Политано (26-я минута, пенальти), Джованни Симеоне (76-я), Ирвинг Лосано (93-я) и Матиас Оливера (96-я).

Команда из Неаполя с 23 очками лидирует в Серии А. «Кремонезе» (три) располагается на 19-й строчке.

Ранее «Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии.