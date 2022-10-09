Узнать больше

«Наполи» разгромил «Кремонезе» и вернул себе лидерство в Серии А

Короткая ссылка
«Наполи» разгромил «Кремонезе» и вернул себе лидерство в Серии А
  • Legion-Media

«Наполи» в гостях в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу разгромил «Кремонезе».

Игра закончилась со счётом 4:1.

В составе «Наполи» мячи забили Маттео Политано (26-я минута, пенальти), Джованни Симеоне (76-я), Ирвинг Лосано (93-я) и Матиас Оливера (96-я).

Команда из Неаполя с 23 очками лидирует в Серии А. «Кремонезе» (три) располагается на 19-й строчке.

Ранее «Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить