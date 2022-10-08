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«Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии

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«Милан» на своём поле взял верх над «Ювентусом» в матче девятого тура Серии А.
«Милан» дома победил «Ювентус» в матче чемпионата Италии
  • AP
  • © Antonio Calanni

Встреча на стадионе «Сан-Сиро» завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

В составе «Милана» забитыми мячами отметились Фикайо Томори (45-я минута) и Браим Диас (54-я).

После девяти туров «Милан» имеет в своём активе 20 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Ювентус» с 13 очками располагается на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Интер» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.

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