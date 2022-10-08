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Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»

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«Интер» в гостях нанёс поражение «Сассуоло» в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу.
Дубль Джеко принёс «Интеру» победу над «Сассуоло»
  • globallookpress.com
  • © Massimo Paolone/Keystone Press Agency

Игра на стадионе «Мапеи — Читта-дель-Триколоре» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Симоне Индзаги.

В составе «Интера» дубль оформил Эдин Джеко (44-я минута, 75-я). У «Сассуоло» отличился Давиде Фраттези (60-я).

«Интер» (15 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. «Сассуоло» (12) располагается на девятой позиции.

Ранее сообщалось, что защитник «Интера» Милан Шкриньяр на следующей неделе возобновит переговоры о продлении контракта с миланским клубом.

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