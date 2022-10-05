Sky Sports: Шкриньяр вскоре возобновит переговоры по продлению контракта с «Интером»

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр на следующей неделе возобновит переговоры о продлении контракта с миланским клубом.

На следующей неделе уже начнутся переговоры между агентом футболиста и руководством итальянского клуба, сообщает Sky Sports.

Уточняется, что словацким защитником также интересуется ПСЖ.

27-летний Шкриньяр является воспитанником «Жилины». Футболист также выступал за «Сампдорию». В 2017 году он присоединился к «Интеру», провёл за него 224 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту.