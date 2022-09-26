La Gazzetta dello Sport: «Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр не может договориться с клубом о новом контракте.

На данный момент стороны полностью приостановили обсуждения нового договора, сообщает La Gazzetta dello Sport.

27-летний Шкриньяр является воспитанником «Жилины». Футболист также выступал за «Сампдорию». В 2017 году он присоединился к «Интеру», провёл за него 224 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что клуб был заинтересован в подписании аргентинского нападающего Пауло Дибалы.