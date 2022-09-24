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Дзанетти: были переговоры по Дибале, но «Интер» выбрал Лукаку

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Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти рассказал, что клуб был заинтересован в подписании аргентинского нападающего Пауло Дибалы.
Дзанетти: были переговоры по Дибале, но «Интер» выбрал Лукаку
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Были переговоры с Дибалой, но, когда мы взяли Лукаку, у нас был важный атакующий пул. Я знаю Моуринью и убеждён, что он сможет максимально использовать Дибалу», — цитирует Дзанетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Лукаку выступал за «Интер» с 2019 по 2021 годы. 29 июня футболист вернулся в «нерадзурри» на правах аренды.

Бельгийский футболист пополнил состав «Челси» прошлым летом, перейдя из «Интера» за €115 млн. В сезоне-2021/22 нападающий забил 15 мячей и отдал две результативные передачи в 44 матчах.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус». 28-летний футболист подписал контракт с римским клубом до 2025 года.

Ранее Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».

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