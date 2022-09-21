Дибала — о «Роме»: Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение

Аргентинский футболист Пауло Дибала рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Рому».

«Да, последние несколько лет в «Ювентусе» были непростыми, перемены пошли мне на пользу. Жозе Моуринью позвонил мне, и через несколько минут я принял решение. Он и директор рассказали мне о проекте и желании продолжать побеждать, как в прошлом году», — приводит слова Дибалы Football Italia.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус». 28-летний футболист подписал контракт с римским клубом до 2025 года.

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в «Рому».