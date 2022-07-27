Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в «Рому»

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Аргентинский хавбек «Ромы» Пауло Дибала побил рекорд по продаже футболок со своим именем в первый день после перехода в клуб чемпионата Италии.
Дибала побил рекорд по продаже футболок в первый день после перехода в «Рому»
  • globallookpress.com
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Общая сумма от продажи футболок Дибалы — 530 тыс., сообщает Corriere dello Sport.

Отмечается, что прошлым рекордсменом был нападающий Криштиану Роналду, чьи футболки после трансфера в «Ювентус» продались в количестве 500 тыс.

Во время презентации Дибалы тысячи фанатов начали распевать его имя и кричали в честь команды, а также вывели изображение форварда на Колизей.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дибала прокомментировал свой переход в итальянский клуб.

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