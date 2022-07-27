Дибала заявил, что хочет помочь «Роме» написать красивую историю

Форвард «Ромы» Пауло Дибала прокомментировал свой переход в итальянский клуб.

«Я знаю, что такое играть против «Ромы», и каждый раз это было трудно — как для меня, так и для моих прошлых команд. Теперь я с вами заодно и хочу помочь команде написать красивую историю. Я хочу выходить на поле и радовать эту невероятную публику», — приводит слова Дибалы La Gazzetta dello Sport.

Он также поблагодарил болельщиков за тёплый приём.

Во время презентации Дибалы тысячи фанатов начали распевать его имя и кричали в честь команды, а также вывели изображение форварда на Колизей.

30 июня Дибала официально покинул «Ювентус».

Напомним, что форвард выступал за «Ювентус» с 2015 года. С тех пор он сыграл в составе бьянконери 292 матча, забил 115 мячей и отдал 48 результативных передач. Вместе с командой Дибала пять раз стал чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Дибала рассказал, что сыграло решающую роль при выборе «Ромы».